Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Leichenfund: Kriminalpolizeiliche Ermittlungen eingeleitet

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen in der Ottostraße statt. Hintergrund der polizeilichen Maßnahmen ist der Fund einer Leiche im dortigen Bereich. Das Gebiet um den Fundort ist zurzeit weiträumig abgesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von dem Verdacht einer Straftat aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bitte mit der Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234) in Verbindung zu setzen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, Email: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de, Tel.: 06151/992-1453, zu richten.

Offenbach, 25.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

