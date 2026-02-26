Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sicherheitswoche im Kurpark von Bad Orb - Veranstaltungshinweis

Bad Orb (ots)

(fg) Wir weisen auf die nachfolgende Pressemeldung der Bad Orb Kur GmbH hin.

Weiterführende Informationen, unter anderem zum Programm der bevorstehenden Sicherheitswoche, sind unter nachfolgenden Links zu finden:

https://www.bad-orb.info/media/pressearchiv/aktuelle-meldungen/sicherheitswoche-im-kurpark-bad-orb-gemeinsam-fuer-einen-sicheren-und-respektvollen-ort

https://www.bad-orb.info/sicherheitswoche

Pressemeldung:

Sicherheitswoche im Kurpark Bad Orb - Gemeinsam für einen sicheren und respektvollen Ort

Der Bad Orber Kurpark ist weit mehr als eine Grünanlage: Er ist das grüne Herz der Kurstadt, Ort der Begegnung, der Gesundheit und der Erholung für Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Gäste und Besucher aus der Region. Mit seinen prägenden Einrichtungen wie dem historischen Gradierwerk, der Lesehalle, dem Kräutergarten und der Konzerthalle, bietet er Raum für Ruhe, Austausch, Naturerlebnis und Kultur. Um diesen besonderen Ort nachhaltig zu schützen und das Sicherheitsgefühl weiter zu stärken, veranstaltet die Bad Orb Kur GmbH vom 01. bis 08. März 2026 eine Sicherheitswoche im Kurpark.

Präsenz, Dialog und Transparenz - Sicherheit erlebbar machen

Unter dem Leitgedanken "Gemeinsam für einen sicheren und respektvollen Kurpark" setzen die Verantwortlichen in enger Zusammenarbeit mit Polizei, Ordnungsamt, privatem Sicherheitsdienst sowie weiteren Partnern bewusst auf Präsenz, Dialog und Transparenz. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl weiter zu stärken, Fragen offen zu beantworten und die besondere Bedeutung des Kurparks als geschützter Raum für alle Generationen hervorzuheben.

Während der gesamten Woche sind Polizei, Ordnungsamt, der örtliche Schiedsmann und Sicherheitskräfte im Park präsent und ansprechbar. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich zu informieren, Fragen zu stellen und Anliegen direkt zu adressieren. Ergänzend werden die Kurparkordnung sowie häufig gestellte Fragen (FAQs) veröffentlicht, um Regeln verständlich zu erläutern und für Klarheit zu sorgen. Eine begleitende Bürgerbefragung zum Thema Sicherheit im Kurpark dient dazu, Stimmungsbilder aufzunehmen und konkrete Anregungen in die weitere Entwicklung einfließen zu lassen.

"Respekt ist das neue Cool" - Fokus auf junge Menschen

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Sensibilisierung junger Menschen. In Kooperation mit der Vogel- und Naturschutzgruppe Bad Orb lädt die Bad Orb Kur GmbH Schulklassen ein, mehr über Flora und Fauna im Kurpark zu erfahren. Unter dem Motto "Respekt ist das neue Cool" wird so für einen achtsamen Umgang mit Mitmenschen, Natur und öffentlichem Raum geworben. Damit soll frühzeitig ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Sicherheit und Aufenthaltsqualität untrennbar mit gegenseitiger Rücksichtnahme verbunden sind.

Höhepunkte der Sicherheitswoche - Begegnung und Musik

Zu den Höhepunkten der Sicherheitswoche zählen die Präventionsveranstaltung des Landespolizeiorchesters Hessen (LPO) unter dem Motto "Mit Taktgefühl und Tatkraft" am Donnerstag, 05. März um 14:00 Uhr, im Gartensaal der Konzerthalle. Die Veranstaltung verbindet Blasmusik mit alltagsnaher Präventionsarbeit und richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, mit Tipps zum Schutz vor Betrugsversuchen wie falschen Polizeibeamten oder dem Enkeltrick. Außerdem wird die Reiterstaffel der Polizei am Sonntag, 08. März von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Kurpark erwartet. Es besteht die Gelegenheit zum Austausch und gemeinsamen Foto. Beide Programmpunkte unterstreichen auf positive Weise und bürgernahe Weise die enge Partnerschaft zwischen Sicherheitsbehörden und Stadtgesellschaft.

Den Auftakt bildet eine Pressekonferenz am Freitag, 27. Februar 2026 um 14:00 Uhr, am Haupteingang des Kurparks. Während der gesamten Woche wird das Programm zudem in den sozialen Netzwerken begleitet. "Der Kurpark ist für viele Menschen ein Ort, an dem man zur Ruhe kommt, Gemeinschaft erlebt und neue Kraft schöpft. Dass sich hier alle Generationen sicher und willkommen fühlen, ist uns eine Herzensangelegenheit", betont Geschäftsführer Steffen Kempa. "Mit der Sicherheitswoche werben wir gemeinsam mit unseren Partnern für ein respektvolles Miteinander von Menschen, Natur und Umwelt und setzen ein klares Zeichen für den Schutz dieses besonderen Ortes."

