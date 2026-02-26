Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verkehrsunfall mit Verletzten und anschließender Flucht: 42-jähriger Fahrer ermittelt; Frontscheinwerfer ausgebaut: Polizei sucht Zeugen!; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach Verkehrsunfall mit Verletzten und anschließender Flucht: 42-jähriger Fahrer ermittelt - Hanau

(me) Die Polizei ermittelt seit Dienstagvormittag gegen einen 42 Jahre alten Mann unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 11.10 Uhr auf einen Mini aufgefahren sein. Bei diesem Aufprall verletzte sich die Beifahrerin des Coopers leicht. Während des anschließenden Gesprächs soll der Sharan-Lenker von der Unfallstelle auf der Frankfurter Landstraße geflüchtet sein. Beim Anfahren habe er noch seinen 48 Jahre alten Unfallgegner verletzt. Nachdem es vor Ort bereits erste Hinweise auf den Verursacher gegeben hatte, konnte dieser zu einem späteren Zeitpunkt in der Otto-Hahn-Straße zusammen mit dem beteiligten Wagen aufgefunden werden. Da der Mann zu diesem Zeitpunkt offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand, musste er die Beamten, zur Abgabe seines Blutes, mit auf das Polizeirevier begleiten. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei den Ermittlern aus Offenbach (069 8098-5699).

2. Frontscheinwerfer ausgebaut: Polizei sucht Zeugen! - Maintal

(fg) Im Ortsteil Bischofsheim in der Straße "Am Wellenpfad" bauten Unbekannte zwischen Dienstagabend, 18.50 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, die beiden Frontscheinwerfer eines im Bereich der 10er-Hausnummern geparkten Autos aus. Bei dem Ausbau wurden neben der vorderen Stoßstange auch die beiden Kotflügel und die Motorhaube des BMW i4 beschädigt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Ein Zeuge meldete sich telefonisch auf der Wache der Polizeistation in Maintal und gab an, zwei komplett dunkel gekleidete Personen beobachtet zu haben, die auf E-Rollern in Richtung Rhönstraße davongefahren wären. Einer soll eine rote Stirnlampe getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Trickbetrüger klaute Geld, Bankkarte und Ausweis: Zeugensuche! - Langenselbold

(fg) Er täuschte vor, Geld wechseln zu müssen und klaute einer Autofahrerin am Mittwochmorgen letztlich rund 100 Euro Bargeld, ihre Bankkarte sowie ihren Ausweis. Gegen 9.45 Uhr sprach der Unbekannte die im Auto wartende Frau im Steinweg (einstellige Hausnummern) vor einer dortigen Gaststätte an. Der unbekannte Täter habe die Beifahrertür geöffnet, sich in den Wagen gebeugt und die Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis mit einer vorgehaltenen Landkarte abgelenkt. Hierbei habe er sich wohl an der Geldbörse der Seniorin zu schaffen gemacht. Kurz darauf lief der etwa 60 bis 70 Jahre alte und 1,65 Meter große Mann davon. Er hatte eine "kräftigere" Statur und einen Kinnbart. Er trug eine Kappe (möglicherweise eine sogenannte "Schiebermütze") und war komplett dunkel gekleidet. Zeugen, die die Person beobachtet haben der Hinweise zu dieser geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 26.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell