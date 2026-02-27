Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher waren in Gaststätte und hebelten Spielautomaten auf: Zeugensuche!; Außenspiegel demontiert: Wer sah die Autoteilediebe?; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher waren in Gaststätte und hebelten Spielautomaten auf: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Im Ortsteil Lamboy waren Unbekannte zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, in den Räumlichkeiten einer Gaststätte zugange und hebelten zwei Spielautomaten auf. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter die Eingangstür der Lokalität in der Reichenberger Straße (60er-Hausnummern) zunächst und betraten anschließend das Innere. Dort gingen sie sodann die Automaten an, hebelten diese ebenfalls mit einem bis dato unbekannten Werkzeug auf und entnahmen die Geldkassetten. Weiterhin plünderten die Einbrecher eine Kasse, in der sich Münzgeld befand. Mit der Beute flohen sie im Anschluss über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Außenspiegel demontiert: Wer sah die Autoteilediebe? - Maintal

(fg) Autoteilediebe demontierten am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 13 Uhr den rechten Außenspiegel eines in der Industriestraße in Dörnigheim abgeparkten Seats. Der Wagen stand im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der gestohlene Außenspiegel dürfte einen Wert von rund 50 Euro haben. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal entgegengenommen.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Nidderau

(fg) Nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktplatz (einstellige Hausnummern) in der Siemensstraße in Heldenbergen am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei den Verursacher, der in einem weinroten SUV unterwegs gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Unbekannte gegen 12.20 Uhr rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren. Eine Skoda-Lenkerin habe daraufhin ausweichen müssen und sei mit einem Absperrpfosten kollidiert; es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Der Unbekannte habe seinen Ausparkvorgang und im weiteren Verlauf seine Fahrt fortgesetzt. Der Mann war Ende 60, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Gestalt. Der braun- bis grauhaarige Mann hatte eine lichte Stelle an seinem Hinterkopf. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

Offenbach, 27.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell