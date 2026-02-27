Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 80 Prozent zu viel: Deutlich überladener Kleintransporter gestoppt

Autobahn 3 / Rodgau-Weiskirchen (ots)

(lei) Eine erhebliche Überladung haben Beamte der Verkehrsinspektion am Freitagvormittag auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln festgestellt. Gegen 10.55 Uhr stoppte eine Streife einen in Moldawien zugelassenen Kleintransporter auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen Nord zu einer routinemäßigen Fahrzeug- und Personenkontrolle.

Da sich in deren Verlauf Hinweise auf eine mögliche Überladung ergaben, wurde das Fahrzeug gewogen. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht: Nach Abzug der Messtoleranz brachte der Transporter 6.320 Kilogramm auf die Waage. Die zulässige Gesamtmasse beträgt jedoch lediglich 3,5 Tonnen. Damit war das Fahrzeug um rund 80 Prozent überladen.

Der 42-jährige Fahrzeugführer gab an, sich auf einer privaten Fahrt zu befinden und Gepäckstücke von Moldawien nach Belgien zu transportieren.

Zur Sicherung des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Zudem untersagten die Beamten die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Reduzierung der Ladung und Herstellung eines verkehrssicheren Zustands.

