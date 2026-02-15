Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff auf Polizeibeamte

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend, dem 14.02.26 kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Mühlhausen, Feldstraße zu einem Polizeieinsatz. Während die Polizeibeamten vor Ort medizinische Maßnahmen bei einer unbeteiligten Person unterstützen und auf den Rettungsdienst warteten, näherte sich ein zunächst unbeteiligter 16- jähriger Jugendlicher den Einsatzkräften. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Maßnahmen nicht zu stören und Abstand zu halten, verhielt sich der Jugendliche weiterhin störend. Im weiteren Verlauf zog der Tatverdächtige plötzlich einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jackentasche und richtete diesen gezielt auf die eingesetzten Beamten. Dabei war ein klickendes Geräusch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend, brachten den Jugendlichen zu Boden und fixierten ihn. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Gegenstand um eine schwarze Softair- Pistole. Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle verbracht. Die Erziehungsberechtigte wurde informiert und im Anschluss an diese übergeben. Die beiden Polizeibeamten, 23 Jahre und 27 Jahre blieben unverletzt. Gegen den Täter wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

