Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitereien in der Südharzgalerie in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am frühen Freitagabend kam es in der Nordhäuser Südharzgalerie zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Körperverletzungen und Bedrohungen waren die Tatbestände, die die Nordhäuser Polizei zunächst aufzunehmen hatte.

Der Streit, daran auch ein 35 Jahre alter Nordhäuser beteiligt, der aufgrund einer Verletzung am Bein zu diesem Zeitpunkt an einen Rollstuhl gebunden war, hatte sich nach Zeugenaussagen bereits in der Bahnhofstraße entwickelt. Er verlagerte sich dann in die Südharzgalerie und erreichte sein unschönes Crescendo vor dem Ausgang zur Landgrabenstraße. Laut Zeugenaussagen hätte man versucht, den Mann aus dem Rollstuhl zu zerren.

Der Nordhäuser Polizei ist die Häufung von Straftaten im Bereich um die Südharzgalerie nicht verborgen geblieben. Auf die Situation eingestellt, war auch in diesem Fall ein schnelles polizeiliches Handeln möglich.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Sachverhalt wurden mehrere Personen ermittelt. Dabei kam es auch zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Ein 46 Jahre alter Nordhäuser war nicht Willens, der gegen ihn ergangenen Aufforderung der Polizei den Bereich zu verlassen, Folge zu leisten. So bediente er sich der Gehhilfe des Rollstuhlfahrers, um sich die Polizei vom Leibe zu halten. Der Grad seiner Alkoholisierung veranlasste die Staatsanwaltschaft bei dem Mann eine Blutprobenentnahme anzuordnen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde ein 19 Jahre alter Nordhäuser aufgegriffen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er wurde dem Haftrichter in Mühlhausen vorgeführt und nach richterlicher Entscheidung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Eine weitere Streitigkeit vor dem Supermarkt in der Südharzgalerie kurz nach 19:00 Uhr gipfelte in einer Schlägerei zwischen einem 19 Jahre alten Deutschen und einem 16 Jahre alten, in Nordhausen lebenden, Bulgaren.

Die Nordhäuser Polizei wird weiter in diesem Bereich Präsenz zeigen. Die Personengruppen, die durch deviantes Handeln auffallen sind bekannt. Das erklärt die schnellen Fahndungserfolge. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich polizeiliche Schwerpunkte verlagern. Im konkreten Fall vom Zorgeufer nördlich der Südharzgalerie im Sommer, hin zu vor Witterungseinflüssen geschützteren Bereichen im Einkaufscenter.

Die Taten werden, der Eigenheit dieses Tatortes geschuldet, oft von sehr vielen Zeugen wahrgenommen, oft auch gefilmt. Die Nordhäuser Polizei nimmt jeden Zeugenhinweis gern auf. Melden sie sich doch einfach bei einer Polizeidienststelle, wenn sie sachdienliche Hinweise geben können.

