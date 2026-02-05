PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfallfluchten, Sachbeschdädigung

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Einbruchsdiebstahl

Am Mitttwochabend verschafften sich unbekannte Täter über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Rosensteinstraße. Dort durchwühlten sie die Räume und entwendeten Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, gegen 01:50 Uhr wurde ein 40-jähriger Mazda-Fahrer im Dresdner Ring im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Im Gespräch mit dem Fahrer fiel dessen verzögerte Auffassungsgabe und Alkoholgeruch im Fahrzeug auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 40-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Unfallflucht

In der Zeit von Montag, 06:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der in der Straße Ungeheuerhof geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 08:45 Uhr und 16:40 Uhr kam es in der Steinbeissstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er hinterließ einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Einbruch in Telefongeschäft

Am Donnerstagmorgen, gegen 02:40 Uhr warfen unbekannte Täter die Eingangstür eines Telekommunikationsgeschäfts in der Marktgasse ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie eine noch unbekannte Anzahl von Smartphones und Tablets. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Wailbingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Weinstadt: Auto beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten im Laufe des Mittwochs einen Mercedes, der in der Pestallozistraße geparkt war. Das Fahrzeug wies mehrere tiefe Kratzer und Dellen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

