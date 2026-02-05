Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfallfluchten - Zu schnell unterwegs - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Von der Krummen Straße wollte am Mittwoch gegen 15:40 Uhr eine 39-jährige Ford-Lenkerin auf die Waldhäuser Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer auf der Waldhäuser Straße in Richtung Aalen fahrenden 39-jährigen VW-Lenkerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Zu schnell unterwegs

Am Donnerstag gegen 1:45 Uhr wurde durch eine Streife des Polizeireviers Aalen - zur Bekämpfung der Hauptunfallursache bei schweren Unfällen - eine Geschwindigkeitsmessung mit einem Handlasermessgerät in der Ulmer Straße durchgeführt. Hierbei konnte ein VW mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern bei erlaubten 50km/h gemessen werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-jährigen Fahrers zeigte sich dieser uneinsichtig und verbal aggressiv. Nachdem der Fahrer aus der Kontrolle entlassen wurde, stieg er wutentbrannt in seinen PKW, beschleunigte diesen mit durchdrehenden Reifen und fuhr in Richtung Unterkochen los. Hierbei konnte durch die kontrollierenden Polizeibeamten bei der Hinterherfahrt festgestellt werden, dass der VW-Lenker sein Fahrzeug auf über 70km/h beschleunigte. Das Fahrzeug wurde daraufhin nochmals gestoppt. Der Fahrer zeigte auch hier keine Einsicht. Ihne erwartet nun eine Anzeige und entsprechende führerscheinrechtliche Maßnahmen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass angepasste Geschwindigkeit ein wesentlicher Faktor für die Verkehrssicherheit ist.

Böbingen: Brand eines Heizstrahlers

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes begann am Donnerstag um kurz nach Mitternacht ein Heizstrahler in einer Erdgeschosswohnung im Heidelbeerweg zu brennen. Beim Versuch das Gerät ins Badezimmer zu bringen, zog sich der 31-jährige Bewohner schwere Verletzungen zu. Der Keller und das Erdgeschoss sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzfahrzeugen sowie 48 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Alkoholisiert mit PKW und Einkaufswägen kollidiert

Am Mittwoch kam es gegen 15:20 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem Opel alkoholisiert auf einen dort geparkten Audi eines 26-Jährigen auf. Im Anschluss setzte die Fahrerin ihr Fahrzeug zurück und kollidierte anschließend erneut mit dem Audi. Im weiteren Verlauf fuhr sie weiter und stieß dabei mit einer Reihe von Einkaufswägen zusammen, wodurch weiterer Sachschaden entstand. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab Hinweise auf Alkoholkonsum. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Im Benzfeld beschädigte am Mittwoch ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einparken, zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr, einen dort geparkten BMW eines 56-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich gelben PKW beschädigte am Mittwoch, gegen 16:10 Uhr, einen Toyota in der Kapuzinergasse und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

