LPI-NDH: Einbruch in Außenlager

Bad Frankenhausen (ots)

Vergangene Nacht, in dem Zeitraum zwischen 17 Uhr am Abend und 06 Uhr in der Früh, brachen unbekannte Täter in das Außenlager eines Supermarktes in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen ein. Die unbekannten Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt durch die Umzäunung. Anschließend entwendeten die Täter bis zu 250 Lebensmittelkisten. Nach der Tat entfernten sich die Personen unerkannt vom Tatort. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf knapp 1000 Euro.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0038317

