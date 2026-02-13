Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher - Wer erkennt die abgebildete Person?

Heygendorf (ots)

Im Dezember letzten Jahres kam es zu einem perfiden Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Heygendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die/der Täter in der Zeit von Samstag, den 06.12.2025, gegen 23 Uhr, bis Sonntag, den 07.12.2025, gegen 5.30 Uhr, in das Wohnhaus auf ungeklärte Art und Weise ein. In der weiteren Folge durchsuchten die Einbrecher das Haus und entwendeten letztlich Geldkarten der Bewohner.

Noch am selben Tag, den 07.12.2025, um 15:59 Uhr, begaben sich die / der Täter mit den zuvor genannten Geldkarten zu einem Sparkassenautomat in der Breite Straße in Allstedt (Sachsen-Anhalt), um sich letztlich einen Geldbetrag von 900 Euro auszahlen zu lassen. Hierbei wurde der mutmaßliche Täter durch Sicherheitskameras videografiert.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt die abgebildete Person, kann Angaben zu ihr machen und weiß, um wen es sich hierbei handeln könnte?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0323424/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell