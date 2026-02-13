PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher - Wer erkennt die abgebildete Person?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher - Wer erkennt die abgebildete Person?
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Heygendorf (ots)

Im Dezember letzten Jahres kam es zu einem perfiden Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Heygendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die/der Täter in der Zeit von Samstag, den 06.12.2025, gegen 23 Uhr, bis Sonntag, den 07.12.2025, gegen 5.30 Uhr, in das Wohnhaus auf ungeklärte Art und Weise ein. In der weiteren Folge durchsuchten die Einbrecher das Haus und entwendeten letztlich Geldkarten der Bewohner.

Noch am selben Tag, den 07.12.2025, um 15:59 Uhr, begaben sich die / der Täter mit den zuvor genannten Geldkarten zu einem Sparkassenautomat in der Breite Straße in Allstedt (Sachsen-Anhalt), um sich letztlich einen Geldbetrag von 900 Euro auszahlen zu lassen. Hierbei wurde der mutmaßliche Täter durch Sicherheitskameras videografiert.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt die abgebildete Person, kann Angaben zu ihr machen und weiß, um wen es sich hierbei handeln könnte?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0323424/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:12

    LPI-NDH: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Nordhausen (ots) - Eine Autofahrerin war am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, in der Karl-Meyer-Straße unterwegs. Als sie nach links auf die Leimbacher Straße abbog, erfasste der Pkw eine Fußgängerin, welche die Leimbacher Straße aus Richtung Karl-Meyer-Straße querte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:55

    LPI-NDH: Entwendetes Fahrzeug aufgefunden - Polizeihubschrauber im Einsatz

    Zimmern (ots) - Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Diebstahl eines Mercedes-Benz in der Tonnaer Straße. LINK https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6215891 Am Donnerstagabend wurde das Fahrzeug in Zimmern in der Grabenstraße festgestellt, nachdem es von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren