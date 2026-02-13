Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes Fahrzeug aufgefunden - Polizeihubschrauber im Einsatz

Zimmern (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Diebstahl eines Mercedes-Benz in der Tonnaer Straße.

LINK https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6215891

Am Donnerstagabend wurde das Fahrzeug in Zimmern in der Grabenstraße festgestellt, nachdem es von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich festgefahren hatte. Zeugen beobachteten, wie sich drei Personen an dem Auto aufhielten und kurz darauf die Flucht antraten. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Unbekannten konnten jedoch nicht festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und spurentechnisch untersucht, um so die Identität der Täter zu klären. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Tätern, die sich nach dem Unfall von dem Fahrzeug entfernten, nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0037432

