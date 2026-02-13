PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes Fahrzeug aufgefunden - Polizeihubschrauber im Einsatz

Zimmern (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Diebstahl eines Mercedes-Benz in der Tonnaer Straße.

LINK https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6215891

Am Donnerstagabend wurde das Fahrzeug in Zimmern in der Grabenstraße festgestellt, nachdem es von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich festgefahren hatte. Zeugen beobachteten, wie sich drei Personen an dem Auto aufhielten und kurz darauf die Flucht antraten. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Unbekannten konnten jedoch nicht festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und spurentechnisch untersucht, um so die Identität der Täter zu klären. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Tätern, die sich nach dem Unfall von dem Fahrzeug entfernten, nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0037432

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:34

    LPI-NDH: Mann durch Unbekannte verletzt - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

    Mühlhausen (ots) - Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, in Mühlhausen ereignete. Zwei bislang unbekannte Täter machten sich an einem Pkw zu schaffen, der im Bereich eines Kleingartenvereins am Windeberger Kreuz abgestellt war. Außerdem entwendeten die Unbekannten die Kennzeichen des ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:33

    LPI-NDH: Technischer Defekt löst Brand aus

    Artern (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in einem Firmengebäude in der Otto-Brünner-Straße in Artern zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen führte vermutlich ein technischer Defekt innerhalb eines Schaltschrankes zu einer Feuerentwicklung. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren