POL-PPKO: Verkehrskontrollen auf der Pfaffendorfer Brücke

Am gestrigen Mittwochabend, den 14.01.2026, führte die Koblenzer Polizei Verkehrskontrollen auf der Pfaffendorfer Brücke durch.

Innerhalb von einer Stunde konnten einige Fahrzeuge kontrolliert und diverse Mängel festgestellt werden. Neben einigen Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen konnte auch ein Kennzeichenmissbrauch durch Überkleben des Kennzeichens mit einer nicht zugelassenen Folie festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nur ein Bußgeldverfahren.

Bei einem Fahrzeugführer wurde während der Kontrollmaßnahme Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Seine Fahrt endete hier.

Einen weiteren Fahrer erwartet ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz/Pflichtversicherungsgesetz, da sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war.

Zudem konnte die Trunkenheitsfahrt eines Radfahrers verhindert werden.

