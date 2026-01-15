PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrskontrollen auf der Pfaffendorfer Brücke

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, den 14.01.2026, führte die Koblenzer Polizei Verkehrskontrollen auf der Pfaffendorfer Brücke durch.

Innerhalb von einer Stunde konnten einige Fahrzeuge kontrolliert und diverse Mängel festgestellt werden. Neben einigen Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen konnte auch ein Kennzeichenmissbrauch durch Überkleben des Kennzeichens mit einer nicht zugelassenen Folie festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nur ein Bußgeldverfahren.

Bei einem Fahrzeugführer wurde während der Kontrollmaßnahme Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Seine Fahrt endete hier.

Einen weiteren Fahrer erwartet ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz/Pflichtversicherungsgesetz, da sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war.

Zudem konnte die Trunkenheitsfahrt eines Radfahrers verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:04

    POL-PPKO: Nassau - Nachtragsmeldung zum tödlichen Arbeitsunfall in Nassau

    Koblenz (ots) - Bezug: Unsere Meldung von heute, 12.12 Uhr In Ergänzung zur Meldung von 12.12 Uhr teilen wir mit, dass die Sachverhaltsaufnahme am Unglücksort beendet ist und der Einkaufsmarkt wieder geöffnet hat. Nähere Details zum Unfallgeschehen können derzeit aufgrund der noch andauernden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. Die weiteren Ermittlungen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:12

    POL-PPKO: Nassau - Tödlicher Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt

    Koblenz (ots) - Heute Vormittag kam es gegen 09.30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Nassau. Nach derzeitigem Informationstand ist der Träger eines Unterstands für Einkaufswagen auf einen 39-jährigen Arbeiter gestürzt und hat diesen am Kopf getroffen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann vor ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:37

    POL-PPKO: Brandstiftungen in Koblenz Neuendorf - Täter festgenommen

    Koblenz (ots) - Am Abend des 12.01.2026 kam es im Koblenzer Stadtteil Neuendorf insgesamt zu drei Brandlegungen an Altpapier sowie herausgestellten Papiertonnen. In der Straße "Am Ufer" zündete ein bis dahin unbekannter Täter Altpapier in einer der Papiertonnen an. Das Feuer konnte glücklicherweise durch eine aufmerksame Anwohnerin abgelöscht werden. Vor einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren