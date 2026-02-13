Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann durch Unbekannte verletzt - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Mühlhausen (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, in Mühlhausen ereignete. Zwei bislang unbekannte Täter machten sich an einem Pkw zu schaffen, der im Bereich eines Kleingartenvereins am Windeberger Kreuz abgestellt war. Außerdem entwendeten die Unbekannten die Kennzeichen des Fahrzeuges. Bei der Tat wurde das Duo von dem Geschädigten überrascht, der noch versuchte, die Tathandlung zu unterbinden. Dies nahmen die Tatverdächtigen zum Anlass, gewaltsam auf den Geschädigten einzuwirken. Anschließend flüchteten sie mitsamt der erbeuteten Kennzeichentafeln. Das Opfer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 1,75 m und 1,80 m groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert.

Wer Hinweise zur Tat oder den zwei unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0038054

