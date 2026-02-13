PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann durch Unbekannte verletzt - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Mühlhausen (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, in Mühlhausen ereignete. Zwei bislang unbekannte Täter machten sich an einem Pkw zu schaffen, der im Bereich eines Kleingartenvereins am Windeberger Kreuz abgestellt war. Außerdem entwendeten die Unbekannten die Kennzeichen des Fahrzeuges. Bei der Tat wurde das Duo von dem Geschädigten überrascht, der noch versuchte, die Tathandlung zu unterbinden. Dies nahmen die Tatverdächtigen zum Anlass, gewaltsam auf den Geschädigten einzuwirken. Anschließend flüchteten sie mitsamt der erbeuteten Kennzeichentafeln. Das Opfer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 1,75 m und 1,80 m groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert.

Wer Hinweise zur Tat oder den zwei unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0038054

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:33

    LPI-NDH: Technischer Defekt löst Brand aus

    Artern (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in einem Firmengebäude in der Otto-Brünner-Straße in Artern zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen führte vermutlich ein technischer Defekt innerhalb eines Schaltschrankes zu einer Feuerentwicklung. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:32

    LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

    Worbis (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf der Landstraße 3080 zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto besagte Landstraße aus Richtung Worbis kommend, in Richtung Abzweig Gernrode. Zeitgleich befuhr ein anderer Autofahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifahren wollten, kam es zu einer Kollision der jeweiligen linken Außenspiegel. Durch die ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:50

    LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden

    Niedersachswerfen (ots) - In der Leipziger Straße drangen Unbekannte in der vergangenen Nacht zwischen 17 Uhr und 06.30 Uhr gewaltsam in eine Werkstatt ein. Im Inneren durchsuchten sie Büroräume nach Wertgegenständen und konnten zwei Bargeldkassen entwenden. Der Beuteschaden beträgt mehr als dreihundert Euro. Der Sachschaden hingegen beträgt ein Vielfaches und wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt. Beamte des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren