Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden

Niedersachswerfen (ots)

In der Leipziger Straße drangen Unbekannte in der vergangenen Nacht zwischen 17 Uhr und 06.30 Uhr gewaltsam in eine Werkstatt ein. Im Inneren durchsuchten sie Büroräume nach Wertgegenständen und konnten zwei Bargeldkassen entwenden. Der Beuteschaden beträgt mehr als dreihundert Euro. Der Sachschaden hingegen beträgt ein Vielfaches und wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein, sicherten Spuren und suchen nach Hinweisen zur Tat und den Tätern. Zeugen werden gebeten ihre Angaben unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Nordhäuser Polizei anzugeben.

Aktenzeichen: 0037134

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

