Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ortsschild beschädigt

Bodenrode (ots)

In dem Zeitraum von Dienstagabend, 18 Uhr, bis zum Donnerstagvormittag, 10 Uhr, wurde ein Ortsschild in der Hauptstraße der Ortslage Bodenrode in Richtung Ortsausgang Westhausen beschädigt. Unbekannte Täter brachen zunächst den Pfosten der Ortstafel ab und nahmen das darin befindliche Schild an sich. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Glücklicherweise konnte dann die Ortstafel wenige hundert Meter entfernt am Hang der Leine aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen in der Hauptstraße in Bodenrode gemacht und kann Angaben zur Tat oder zu den Tätern tätigen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/574367100 entgegen.

