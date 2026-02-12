Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Hornsömmern (ots)

Wie am Donnerstagvormittag bekannt wurde, kam es in der Hauptstraße gegen 5 Uhr zu einer sogenannten Zigarezzenautomatensprengung. Wie die Täter genau vorgingen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Fest steht, dass der Automat durch die Tat stark beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Durch die Wucht der Detonation wurden einige Zigarettenpackungen sowie Bargeld auf die umliegende Straße geschleudert. Wie viel die Täter an Diebesgut erbeuteten, ist derzeit unbekannt.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0037449

