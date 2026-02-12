Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2. Ergänzungsmeldung: Umfangreicher Polizeieinsatz in Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen umfangreichen Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt.

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6214769

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6215169

Der 39 Jahre alte Mann, der schwere Verletzungen erlitten hatte, befindet sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand. In diesem Zusammenhang ermittelt die Nordhäuser Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil des Mannes. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Verletzungen durch seine Lebensgefährtin verursacht worden sein. Zu den Hintergründen dauern die Ermittlungen weiter an.

Eine weibliche Person, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Lebensgefährtin des Mannes handelt, wurde am Mittwoch leblos im Bereich einer Bahnstrecke aufgefunden, nachdem sie ein Zug tödlich erfasst hatte. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen führt zur Klärung der genauen Todesursache in sogenanntes Todesursachenermittlungsverfahren. Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Fremdeinwirkung in Bezug auf den Tod der Frau liegen gegenwärtig nicht vor.

