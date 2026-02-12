PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor falschen Monteuren

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Albert-Trager-Straße in Nordhausen zu einem Trickdiebstahl. Unbekannte Täter gaben sich hierbei als Monteure aus, welche eine angeblich defekte Steckdose in der Wohnung des Geschädigten wechseln müssten. Der ahnungslose Rentner ließ daraufhin die beiden Männer in seine Wohnung. Während einer der beiden Täter den Mieter in ein Gespräch verwickelt, entwendet der andere Täter das Beutegut. In diesem Fall gelang es den Betrügern, Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Bankunterlagen zu entwenden. Nach erfolgter Tat entfernten sich die Täter unerkannt.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0036857

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor der Betrugsmasche durch "falsche Monteure". Hierbei geben sich unbekannte Täter oftmals als Handwerker, Techniker oder Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen aus, um sich so Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen. Ziel ist es hierbei, Bargeld und anderen Wertgegenstände zu entwenden. Seien Sie aus diesem Grund stets misstrauisch und lassen Sie keine unbekannten Personen ich Ihre Wohnung. Überprüfen Sie sorgfältig etwaige Ausweise oder kontaktieren Sie notfalls ihre Versorgungsunternehmen. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

