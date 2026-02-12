Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim

Leimbach (ots)

Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kam es in einem Sportlerheim Am Sportplatz zu einem Einbruch. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf Mittwoch, gegen 15.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Innerhalb des Objektes kam es zu weiteren Sachschäden durch die Einbrecher. Letztlich entwendeten die unbekannten Diebe Fußballutensilien und elektronisches Gerät. Der Wert des Beuteguts beläuft sich derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonderen schweren Falls des Diebstahls.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0036766

