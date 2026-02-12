LPI-NDH: Pferd von Auto erfasst

Heringen (ots) - Am Mittwochmittag kam es in der Straße der Einheit in Heringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem 13-jährigen E-Scooterfahrer. Ersten Erkenntnissen zu Folge, wollte der Fahrer des Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße einfahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Scooters leicht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen ...

