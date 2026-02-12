PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pferd von Auto erfasst

Oberdorla (ots)

Ein Autofahrer war am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Kreuzgasse in Oberdorla unterwegs, als plötzlich ein Pferd auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Pferd konnten zunächst keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden. Es wird durch einen Tierarzt untersucht. Am Pkw entstand ein erheblicher Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:45

    LPI-NDH: Mehrere Rinder entwendet - Zeugen gesucht

    Kleinbrüchter (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 7 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände der Agrargenossenschaft in Kleinbrüchter. Dort entwendeten der oder die Täter fünf Rinder im Wert von mehreren tausend Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Tiere mit einem Viehanhänger abtransportiert. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 16:03

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Umfangreicher Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Mittwochvormittag berichtete, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Gewalttat in der Kreisstadt des Eichsfeldkreises, bei der ein 39-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6214769 In der Nähe des Tatorts wurde im Rahmen der ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:44

    LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

    Heringen (ots) - Am Mittwochmittag kam es in der Straße der Einheit in Heringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem 13-jährigen E-Scooterfahrer. Ersten Erkenntnissen zu Folge, wollte der Fahrer des Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße einfahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Scooters leicht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren