Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pferd von Auto erfasst
Oberdorla (ots)
Ein Autofahrer war am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Kreuzgasse in Oberdorla unterwegs, als plötzlich ein Pferd auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Pferd konnten zunächst keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden. Es wird durch einen Tierarzt untersucht. Am Pkw entstand ein erheblicher Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
