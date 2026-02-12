Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter flüchten und lassen Diebesgut zurück

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch kam es in der Bahnhofstraße in Bad Langensalza zu einem besonderen schweren Fall des Diebstahls, bei dem ein Moped der Marke Simson entwendet wurde. Unbekannte Täter entwendeten das Kleinkraftrad im Zeitraum von Dienstag, 5.30 Uhr, auf Mittwoch, 21.55 Uhr. Zunächst entfernten die Täter auf ungeklärte Art und Weise ein Kettenschloss, welches zur Diebstahlsicherung angebracht wurde. Anschließend nahmen die Diebe die Simson an sich und entfernten sich unerkannt. Kurze Zeit später wurden dann zwei verdächtige Personen mit einer Simson durch aufmerksame Polizeibeamte im Bereich der Bahnhofstraße festgestellt. Als diese dann kontrolliert werden sollten, bekamen die Verdächtigen schnelle Beine und flüchteten vor der Polizei. Das Moped ließen sie an Ort und Stelle zurück. Eine Überprüfung ergab, dass es sich hierbei um das geklaute Kleinkraftrad handelte.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel.: 036038310 zu melden.

Aktenzeichen: 0036908

