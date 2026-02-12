PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter flüchten und lassen Diebesgut zurück

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch kam es in der Bahnhofstraße in Bad Langensalza zu einem besonderen schweren Fall des Diebstahls, bei dem ein Moped der Marke Simson entwendet wurde. Unbekannte Täter entwendeten das Kleinkraftrad im Zeitraum von Dienstag, 5.30 Uhr, auf Mittwoch, 21.55 Uhr. Zunächst entfernten die Täter auf ungeklärte Art und Weise ein Kettenschloss, welches zur Diebstahlsicherung angebracht wurde. Anschließend nahmen die Diebe die Simson an sich und entfernten sich unerkannt. Kurze Zeit später wurden dann zwei verdächtige Personen mit einer Simson durch aufmerksame Polizeibeamte im Bereich der Bahnhofstraße festgestellt. Als diese dann kontrolliert werden sollten, bekamen die Verdächtigen schnelle Beine und flüchteten vor der Polizei. Das Moped ließen sie an Ort und Stelle zurück. Eine Überprüfung ergab, dass es sich hierbei um das geklaute Kleinkraftrad handelte.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel.: 036038310 zu melden.

Aktenzeichen: 0036908

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 10:18

    LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim

    Leimbach (ots) - Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kam es in einem Sportlerheim Am Sportplatz zu einem Einbruch. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf Mittwoch, gegen 15.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Innerhalb des Objektes kam es zu weiteren Sachschäden durch die Einbrecher. Letztlich entwendeten die unbekannten Diebe ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:48

    LPI-NDH: Pferd von Auto erfasst

    Oberdorla (ots) - Ein Autofahrer war am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Kreuzgasse in Oberdorla unterwegs, als plötzlich ein Pferd auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Pferd konnten zunächst keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden. Es wird durch einen Tierarzt untersucht. Am Pkw entstand ein erheblicher Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:45

    LPI-NDH: Mehrere Rinder entwendet - Zeugen gesucht

    Kleinbrüchter (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 7 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände der Agrargenossenschaft in Kleinbrüchter. Dort entwendeten der oder die Täter fünf Rinder im Wert von mehreren tausend Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Tiere mit einem Viehanhänger abtransportiert. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren