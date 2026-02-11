Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Umfangreicher Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Mittwochvormittag berichtete, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Gewalttat in der Kreisstadt des Eichsfeldkreises, bei der ein 39-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6214769

In der Nähe des Tatorts wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen der Leichnam einer Frau festgestellt, welche vermutlich tödlich von einem Zug verletzt wurde. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Lebensgefährtin des 39-Jährigen, welcher nicht mehr in Lebensgefahr schwebt und in einem Klinikum behandelt wird.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen sichern zur Stunde weiterhin Spuren am Tatort. Zusammenhänge der Ereignisse werden intensiv geprüft. Vorläufige Ergebnisse liegen zur Stunde noch nicht vor.

