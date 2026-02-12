PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Nach Kollision pflichtwidrig entfernt

Kalbsrieth (ots)

Im Bereich der Landstraße 1172, zwischen Artern und Kalbsrieth, begegneten sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr, in der Nähe eines Kreisverkehrs, zwei Fahrzeuge. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich entgegen der ihm obliegenden Pflichten unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Artern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Kleinwagen, der Beschädigungen an der Fahrerseiten aufweisen müsste.

Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/57 43 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0036735

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

