Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Seit den frühen Mittwochmorgenstunden kommt es in Heilbad Heiligenstadt zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Kurz vor 6.30 Uhr wurde im Bereich der Gartenstraße ein 39 Jahre alter Mann festgestellt, welcher schwere Verletzungen aufwies. Der 39-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegenwärtig befindet sich der Mann in einem lebensbedrohlichen Zustand. In diesem Zusammenhang fahndete die Polizei nach der Lebensgefährtin des Mannes.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Einsatzmaßnahmen konnte eine Frau leblos im Bereich einer Bahnstrecke bei Heiligenstadt aufgefunden werden. Die Maßnahmen zur Identifizierung des Leichnams dauern an. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.

Die Hintergründe zur Tat sowie die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

