Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrugsmasche häuft sich im Untsrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Mühlhausen zu vermehrten betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die unbekannten Täter gaben sich als Krimanalpolizisten, oftmals aber als ein Herr "Ackermann" aus, und teilten gegenüber den geschädigten Anrufern mit, dass derzeit eine Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft stattfinden würden. Zumeist war hier auch die Rede von sogenannten Diebesbanden, welche sich in der Nähe umtrieben. Anschließend wurden die Anrufer durch die angeblichen Kriminalbeamten nach Wertgegenständen ausgefragt. Anschließend wurde das Angebot unterbreitet, besagte Wertgegenstände persönlich abzuholen. Derzeit reagierten alle geschädigten Anrufer geistesgegenwärtig, informierten die Polizei und gingen nicht auf die Forderungen der Betrüger ein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor der Betrugsmasche durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

