Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller von Einbrechern heimgesucht

Nordhausen (ots)

Unbekannte betraten an der Engelsburg widerrechtlich ein Mehrfamilienhaus, um sich anschließend Zutritt zu den Kellerabteil zu verschaffen. Hier drangen die Täter in der Zeit von Dienstag 20.15 Uhr bis Mittwoch 16.30 Uhr gewaltsam in einen Keller ein und erbeuteten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Hierunter waren unter anderem hochwertige Fototechnik und Dachgepäckträger. an dem Keller entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zu den Tätern und der Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0035780

