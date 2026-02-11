PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch auf Schützenhaus

Uthleben (ots)

Derzeit Unbekannte betraten in der Zeit vom 4. Februar 13 Uhr bis Mittwoch 16 Uhr das Gelände des Schützenvereins im Sondershäuser Weg. Zunächst überstiegen sie einen Zaun, um an das Schützenhaus herantreten zu können. Hier wirkten die Täter mit einem Hebelwerkzeug auf die Zugangstüren ein, konnten jedoch nicht in das Gebäudeinnere gelangen. Durch den Einbruchversuch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0035818

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

