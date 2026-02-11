Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Lkw gegen Hauswand gerutscht - Straße voll gesperrt
Dachrieden (ots)
Der Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstagnachmittag die Straße Spatzenberg in der Ortslage Dachrieden. Als der Fahrer wenden wollte, fuhr sich der Lkw fest und rutschte in weiterer Folge gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste entsprechend geborgen werden. Die Straße musste beidseitig bis etwa 20.30 Uhr gesperrt werden.
