LPI-NDH: Lkw gegen Hauswand gerutscht - Straße voll gesperrt

Oldisleben (ots) - Am Dienstagvormittag kam es in einer Schule in Oldisleben zu einem Brandgeschehen. Eine Schülerin teilte einem Mitarbeiter der Schule mit, dass es im Schulgebäude brennen würde. Geistesgegenwärtig begab sich der Mitarbeiter zu dem vermeintlichen Brandort. Hier fand er eine brennende Jacke vor, nahm diese kurzer Hand an sich und warf sie aus dem Fenster. Im Außenbereich konnte dann das Kleidungsstück letztlich abgelöscht werden. Durch die ...

mehr