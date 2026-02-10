PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand aus

Bodenrode (ots)

Ein Radlader geriet gegen Dienstagmittag in Bodenrode aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrzeugführer wollte mit seinem Arbeitsgerät eine Weide befahren, als plötzlich Feuer im Motorraum ausbrach. Der Fahrer wollte zunächst das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Dies gelang ihm jedoch nicht gänzlich, sodass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz kommen mussten. Diese konnten dann das Feuer erfolgreich löschen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

