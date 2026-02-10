PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofenster aufgebohrt

Roßleben (ots)

Wie am Montag bekannt wurde, bohrten unbekannte Täter von Sonntag zu Montag, in dem Zeitraum von 15 Uhr bis 12 Uhr, die Seitenscheibe einer Schiebetür eines Transporters auf. Das Fahrzeug war in der Wendelsteiner Straße abgestellt. Vermutlich wollten die Täter den Fahrzeuginnenraum nach möglichem Beutegut ausbaldowern. Durch die Tat entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel.: 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0034522

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

