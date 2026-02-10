Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Bedrohung

Nordhausen (ots)

Am Montagabend löste ein 28-jähriger in einer Einkaufspassage in der Landgrabenstraße einen Polizeieinsatz aus. Der Mann habe ersten Erkenntnissen zufolge mit einem gefährlichen Gegenstand das Einkaufszentrum betreten und hiermit eine Passantin bedroht. Diese erkannte jedoch die Gefahr und flüchtete. Durch einen Sicherheitsmitarbeiter konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei entwaffnet und gestellt werden. Durch die handelnden Beamten konnten bei dem 28-jährigen Betäubungsmittel aufgefunden. Auch ein Drogenvortest schlug zunächst positiv an. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt.

Die Polizei sucht nun nach der geflüchteten Passantin und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0034743

