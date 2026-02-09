Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Im vergangenen November konnten in Nordhausen bei einer Dursuchungsmaßnahme der Polizei diverse Schlüsselbunde aufgefunden und sichergestellt werden. Die Schlüssel selbst könnten aus vergangenen Straftaten stammen oder für solche benutzt worden sein. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen. Wem gehören die Schlüssel bzw. wer kennt den / die Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0310749

