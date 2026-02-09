LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle in Großwechsungen

Mühlhausen (ots) - Wie am Montagvormittag bekannt wurde, kam es in dem Zeitraum von Samstag, gegen 13 Uhr, bis zum Montag, gegen 9.20 Uhr, zu einem Buntmetalldiebstahl Bei der Marienkirche in Mühlhausen. Unbekannte Täter haben sich hier auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zur Tatörtlichkeit verschafft. Anschließend begaben sich die Diebe zu einer DSL-Kabelbox und trennten hier gewaltsam ein Kabel aus seiner ...

mehr