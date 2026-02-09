Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle in Großwechsungen
Großwechsungen (ots)
Am Sonntag führten Beamte der Polizei Nordhausen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 243 in Großwechsungen durch. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden mehr als tausend Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 103 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Audi, der mit über 114 km/h gemessen wurde.
