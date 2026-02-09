PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 62 km/h zu schnell

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag führten Beamte der Polizei Nordhausen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 85 in Bad Frankenhausen durch. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden knapp 700 Fahrzeuge gemessen, wovon 141 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. Tagesschnellster war der Fahrer eines Mercedes-Benz, welcher mit 62 km/h zu schnell unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

