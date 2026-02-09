Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: 62 km/h zu schnell
Bad Frankenhausen (ots)
Am Samstag führten Beamte der Polizei Nordhausen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 85 in Bad Frankenhausen durch. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden knapp 700 Fahrzeuge gemessen, wovon 141 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. Tagesschnellster war der Fahrer eines Mercedes-Benz, welcher mit 62 km/h zu schnell unterwegs war.
