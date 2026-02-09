PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Loch in Schiebetür geschnitten

Artern (ots)

Unbekannte Täter machten sich am vergangenen Wochenende von Samstag, gegen 23 Uhr, auf Montag, gegen 7.30 Uhr, an der Schiebetür eines VW Transporters zu schaffen. Das Fahrzeug wurde in der Brauereistraße in Artern abgestellt, als sich die / der Täter mit einem Schneidwerkzeug ein tennisballgroßes Loch in die Tür schnitten. Vermutlich wollten die Unbekannten den Fahrzeuginnenraum ausbaldowern. Offensichtlich gab es jedoch nichts, was für die Diebe von Interesse war, sodass es bei dem Schaden an der Tür blieb. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel.: 0361/574365555 zu melden.

Aktenzeichen: 0033763

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

