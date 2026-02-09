Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen im Wert von mehreren tausend Euro geklaut

Nordhausen (ots)

Wie am Montagvormittag bekannt wurde, kam es bei einem Großhandel für Fahrzeugteile Im Krug in Nordhausen zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zu Folge gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Anschließend machten sich die Einbrecher an mehreren Lagercontainern zu schaffen, wobei sie letztlich drei davon öffnen konnten. Hier entwendeten sie dann Dutzende Reifen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0033885

