Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Feuerwehr

Küllstedt (ots)

Am Montag wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Küllstedter Feuerwehr in der Straße An der Lehmkuhle eingedrungen sind. Die Einbrecher erbeuteten ersten Erkenntnissen zufolge mehrere hundert Euro sowie Gerätschaften und Akkus im Wert eines unten fünfstelligen Bereiches. Die Unbekannten hinterließen zudem etwa 2000 Euro Sachschaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren am Tatort. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern oder zu einem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0034125

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell