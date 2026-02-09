PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einkaufsmarkt

Kleinfurra (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 6.35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter am Sandweg gewaltsam Zutritt in einen Supermarkt. Im Inneren des Marktes entwendeten der oder die Täter Zigaretten. Wie hoch der Beuteschaden ist, soll nun unter anderem im Rahmen der laufenden Ermittlungen geklärt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer hat etwas wahrgenommen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0033679

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

