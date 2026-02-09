PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Tatverdächtigen gestellt

Uder (ots)

Am Sonntagmorgen ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein, dass sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Friedenstraße in Uder zu schaffen machten. Die Diebe versuchten hier gewaltsam den Automaten zu öffnen, was ihnen letztlich jedoch nicht gelang, sodass sie vom Tatort flüchteten. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Eichsfeld, konnte dann ein Verdächtiger nahe dem Tatort aufgegriffen werden. Inwieweit der Mann involviert war, müssen die laufenden Ermittlungen ergeben.

Wer weitere Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0033107

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

