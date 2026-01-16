Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Türöffnung in Weinheim - Feuerwehr verschafft Zugang für Rettungsdienst

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am heutigen Mittag gegen 13 Uhr von der Polizei zu einer dringenden Türöffnung alarmiert. Hintergrund war eine Person, die sich hinter einer verschlossenen Wohnungstür befand und dringend medizinische Hilfe benötigte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die betroffene Person akustisch hinter der verschlossenen Tür lokalisiert werden. Da ein schneller Zugang erforderlich war, entschied sich die Feuerwehr für einen alternativen Zugangsweg über den Balkon. Mithilfe einer vierteiligen Steckleiter gelangten die Einsatzkräfte auf den Balkon und konnten sich von dort aus Zugang zur Wohnung verschaffen. Von innen wurde anschließend die Tür geöffnet, sodass der Rettungsdienst ungehinderten Zugang zum Patienten erhielt. Nach der medizinischen Erstversorgung unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst zusätzlich mit Tragehilfe vom ersten Obergeschoss ins freie. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Weinheim mit einem Fahrzeug, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei.

