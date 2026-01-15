Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Schwerer Verkehrsunfall an der B3 Abfahrt Lützelsachsen. Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw.

Weinheim (ots)

Ein lauter Aufprall, stark beschädigte Fahrzeuge und mehrere Verletzte. Am Donnerstagabend forderte ein schwerer Verkehrsunfall auf der Muckensturmer Straße den schnellen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 17:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Muckensturmer Straße an der Abfahrt zur südlichen Bergstraße im Ortsteil Lützelsachsen. Zwei Pkw waren im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden dabei massiv beschädigt, Trümmerteile lagen über die Fahrbahn verteilt.

Ein Feuerwehrangehöriger der Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen, der sich zufällig beim Joggen in der Nähe befand, nahm den lauten Aufprall wahr und erkannte die Lage sofort. Er begab sich umgehend zum nahegelegenen Feuerwehrhaus und setzte den Notruf ab. Die Leitstelle Rhein-Neckar alarmierte daraufhin die Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst. Da sich weitere freiwillige Feuerwehrangehörige wegen Wartungsarbeiten im Feuerwehrhaus aufhielten, konnten diese unmittelbar zur Einsatzstelle ausrücken.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei davon mittelschwer. Neben der Feuerwehrabteilung Lützelsachsen Hohensachsen wurde auch die Abteilung Stadt mit Rüstwagen und Einsatzleitwagen zur Unterstützung alarmiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle umfassend ab, stellte den Brandschutz sicher und leuchtete den Unfallbereich großflächig aus. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden diese aufgefangen und mit Bindemitteln abgestreut, um eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen die Feuerwehrkräfte die Erstversorgung der beiden schwer verletzten Personen. Der dritte Unfallbeteiligte war leicht verletzt und wurde betreut. Nach Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt erfolgte die Übergabe der Verletzten, die nach der medizinischen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Muckensturmer Straße voll gesperrt.

