Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Gasgeruch im Waldkindergarten
Weinheim (ots)

Am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt in den Ortsteil Hohensachsen alarmiert. Einsatzort war der Waldkindergarten oberhalb der Taläcker.

Nach dem Einschalten einer gasbetriebenen Heizung an einem zu einem Kindergarten umgebauten Bauwagen kam es zu einer Verpuffung sowie Gasgeruch. Die Erzieherinnen brachten die Kinder umgehend ins Freie und alarmierten die Weinheimer Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich mehrere Kinder und Erzieherinnen außerhalb des Gefahrenbereichs. Alle blieben unverletzt.

Die Feuerwehr führte eine umfassende Erkundung durch. Dabei kamen auch Messgeräte zur Gaskonzentration zum Einsatz. Die Gaszufuhr wurde abgestellt und der betroffene Bereich anschließend erneut kontrolliert. Weitere Gefahren konnten ausgeschlossen werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt an der Heizungsanlage angenommen.

Ein größerer Sachschaden entstand nicht. Der Betreiber wurde angewiesen, die Heizungsanlage durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Weinheim vor Ort. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Talstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Zufahrt für nachrückende Einsatzkräfte gestaltete sich erschwert, da an mehreren Grundstücken der Bewuchs über die Grundstücksgrenzen hinaus ragte und die Fahrbahn einengten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim
Ralf Mittelbach
Telefon: 06201/82183
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 20:10

    FW Weinheim: Kraftstoff tritt aus Fahrzeug am Landgraben aus

    Weinheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen Hohensachsen zu einem Einsatz am Landgraben alarmiert. Aus einem abgestellten Fahrzeug trat Kraftstoff aus. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Weitere Gefahren bestanden nicht. Der Fahrzeughalter beauftragte einen Pannendienst. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 12:30

    FW Weinheim: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus - Weinheimer Feuerwehr pumpt Keller leer

    Weinheim (ots) - Die Feuerwehr Weinheim wurde heute Morgen gegen 5:30 Uhr zu einem Wassereinsatz in die Wormser Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus stand der Keller unter Wasser. Zum Zeitpunkt der Alarmierung war die Ursache unklar. Die Stromversorgung im Gebäude war noch in Betrieb. ￼ Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einer Fläche ...

    mehr
