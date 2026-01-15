Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Gasgeruch im Waldkindergarten

Am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt in den Ortsteil Hohensachsen alarmiert. Einsatzort war der Waldkindergarten oberhalb der Taläcker.

Nach dem Einschalten einer gasbetriebenen Heizung an einem zu einem Kindergarten umgebauten Bauwagen kam es zu einer Verpuffung sowie Gasgeruch. Die Erzieherinnen brachten die Kinder umgehend ins Freie und alarmierten die Weinheimer Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich mehrere Kinder und Erzieherinnen außerhalb des Gefahrenbereichs. Alle blieben unverletzt.

Die Feuerwehr führte eine umfassende Erkundung durch. Dabei kamen auch Messgeräte zur Gaskonzentration zum Einsatz. Die Gaszufuhr wurde abgestellt und der betroffene Bereich anschließend erneut kontrolliert. Weitere Gefahren konnten ausgeschlossen werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt an der Heizungsanlage angenommen.

Ein größerer Sachschaden entstand nicht. Der Betreiber wurde angewiesen, die Heizungsanlage durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Weinheim vor Ort. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Talstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Zufahrt für nachrückende Einsatzkräfte gestaltete sich erschwert, da an mehreren Grundstücken der Bewuchs über die Grundstücksgrenzen hinaus ragte und die Fahrbahn einengten.

