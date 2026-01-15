Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Suche nach rauchendem LKW auf der A5 bei Weinheim

Weinheim (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Weinheim und Hirschberg kurz vor 16 Uhr Uhr zu einem von Autofahrern gemeldeten rauchenden LKW auf die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt alarmiert. Der gemeldete Bereich erstreckte sich zwischen der Anschlussstelle Hirschberg über das Autobahnkreuz Weinheim bis zur Anschlussstelle Hemsbach. Aufgrund der Meldung und dem unklaren Einsatzort erfolgte eine Alarmierung beider Feuerwehren. Neben der Feuerwehr Hirschberg waren auch die Feuerwehrabteilungen Weinheim Stadt und Sulzbach im Einsatz. Mehrere Lösch- und Führungsfahrzeuge der Feuerwehr suchten den betroffenen Autobahnabschnitt intensiv ab. Zusätzlich ging ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Weinheim am Autobahnkreuz Weinheim auf der A659 in Bereitstellung, um bei Bedarf unmittelbar unterstützen zu können. Im Verlauf der Erkundung konnte kein brennender oder rauchender LKW festgestellt werden. Nach den Rückmeldungen der suchenden Einsatzfahrzeuge wurde die Bereitstellung auf der A659 aufgehoben. Der Einsatz wurde anschließend beendet. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden entstand nicht.

