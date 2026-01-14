PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Weinheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage im Weinheimer Sportzentrum

FW Weinheim: Brandmeldeanlage im Weinheimer Sportzentrum
  • Bild-Infos
  • Download

Weinheim (ots)

Am heutigen Mittwoch (14.1.) musste die Feuerwehr Weinheim zweimal zu Einsätzen wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen im Hector Sport Centrum in der Waidallee ausrücken. In beiden Fällen stellte sich nach umfassender Erkundung heraus, dass kein Brandereignis vorlag. Ursache war jeweils ein technischer Defekt an einem Melder der Brandmeldeanlage. Beim ersten Einsatz am Nachmittag gegen 16:30 Uhr sowie beim zweiten Einsatz gegen 18:30 Uhr wurde das Sportzentrum vorsorglich für kurze Zeit während der Erkundungsphase geräumt. Die Feuerwehr Weinheim ging mit den Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen bei beiden Einsätzen nach dem festgelegten Standard vor. Vor Ort wurde das Anzeigetabelau der Brandmeldeanlage gesichtet und durch einen Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät der dort angezeigte ausgelöste Rauchmelder kontrolliert. In beiden Fällen konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Daher konnte schnell Entwarnung geben werden, so dass die Besucher und Sportler wieder in das Gebäude zurückkehren konnten. Die Einsatzstelle wurde an die Betreiber übergeben. Dieser hat die weitere Überprüfung und Instandsetzung bereits übernommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim
Ralf Mittelbach
Telefon: 06201/82183
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Weinheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Weinheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Weinheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 20:10

    FW Weinheim: Kraftstoff tritt aus Fahrzeug am Landgraben aus

    Weinheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen Hohensachsen zu einem Einsatz am Landgraben alarmiert. Aus einem abgestellten Fahrzeug trat Kraftstoff aus. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Weitere Gefahren bestanden nicht. Der Fahrzeughalter beauftragte einen Pannendienst. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 12:30

    FW Weinheim: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus - Weinheimer Feuerwehr pumpt Keller leer

    Weinheim (ots) - Die Feuerwehr Weinheim wurde heute Morgen gegen 5:30 Uhr zu einem Wassereinsatz in die Wormser Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus stand der Keller unter Wasser. Zum Zeitpunkt der Alarmierung war die Ursache unklar. Die Stromversorgung im Gebäude war noch in Betrieb. ￼ Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einer Fläche ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 23:33

    FW Weinheim: Brandmeldeanlage im Pilgerhaus löst Feuerwehreinsatz aus

    Weinheim (ots) - Am Montagabend, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim gegen 18 Uhr zu einem Einsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Pilgerhaus im Ortsteil Lützelsachsen alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen rückten zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde das Gebäude umgehend erkundet. Dabei stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren