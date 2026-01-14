Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage im Weinheimer Sportzentrum

Weinheim (ots)

Am heutigen Mittwoch (14.1.) musste die Feuerwehr Weinheim zweimal zu Einsätzen wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen im Hector Sport Centrum in der Waidallee ausrücken. In beiden Fällen stellte sich nach umfassender Erkundung heraus, dass kein Brandereignis vorlag. Ursache war jeweils ein technischer Defekt an einem Melder der Brandmeldeanlage. Beim ersten Einsatz am Nachmittag gegen 16:30 Uhr sowie beim zweiten Einsatz gegen 18:30 Uhr wurde das Sportzentrum vorsorglich für kurze Zeit während der Erkundungsphase geräumt. Die Feuerwehr Weinheim ging mit den Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen bei beiden Einsätzen nach dem festgelegten Standard vor. Vor Ort wurde das Anzeigetabelau der Brandmeldeanlage gesichtet und durch einen Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät der dort angezeigte ausgelöste Rauchmelder kontrolliert. In beiden Fällen konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Daher konnte schnell Entwarnung geben werden, so dass die Besucher und Sportler wieder in das Gebäude zurückkehren konnten. Die Einsatzstelle wurde an die Betreiber übergeben. Dieser hat die weitere Überprüfung und Instandsetzung bereits übernommen.

