Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandgeruch in Mehrfamilienhaus löst Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem gemeldeten Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Fichtestraße alarmiert. Neben der Abteilung Stadt rückte die Feuerwehrabteilung Sulzbach zur Unterstützung mit an. Der Brandgeruch war deutlich im Treppenhaus wahrnehmbar. Rauch oder offene Flammen zeigten sich zu keinem Zeitpunkt.

Nach dem Eintreffen leitete die Feuerwehr umgehend eine umfassende Erkundung ein. Ein Löschangriff wurde aufgebaut. Mehrere Trupps unter Atemschutz kontrollierten systematisch das gesamte Gebäude. Alle Bereiche vom Keller über sämtliche Wohnungen bis in den Dachbereich wurden kontrolliert. Auch die Wärmebildkamera kam zum Einsatz, um mögliche Brandstellen auszuschließen. Auch eine Ausleuchtung der Einsatzstelle wurde aufgebaut, um die Maßnahmen sicher und strukturiert durchführen zu können.

Trotz der intensiven Kontrollen konnte keine Ursache für den Brandgeruch festgestellt werden. Im Verlauf des Einsatzes war der Geruch nicht mehr wahrnehmbar. Eine Brandgefahr ließ sich eindeutig ausschließen.

Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort und begleiteten den Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell