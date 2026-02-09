PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Helfer in der Not - Gemeinsam gegen Schnee und Eis

Eigenrode (ots)

Der Winter zeigte sich am Dienstag, den 3. Februar, im Unstrut-Hainich-Kreis von seiner ganzen Bandbreite: verschneite Landschaften, glatte Straßen - und Autos, die sich nur noch mühsam ihren Weg bahnten.

Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren gerade auf der Rückfahrt von einer Fortbildung in Nordhausen, als ihnen auf der Landstraße 1015 zwischen Eigenrode und Dachrieden ein Pkw im Straßengraben auffiel. Ein Opel Astra war im Schnee stecken geblieben. Die Fahrerin hatte sich in der winterlichen Situation so festgefahren, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr weiterkam.

Ohne zu zögern hielten die Beamten an und packten an. Mit allem, was greifbar war, wurde der Schnee rund um das Fahrzeug beiseitegeschafft. Unterstützung kam schnell: Weitere Verkehrsteilnehmer stoppten ebenfalls und halfen mit technischem Gerät und tatkräftigem Einsatz.Gemeinsam wurde ein Fahrweg freigeschaufelt, bis der Pkw schließlich mit vereinten Kräften aus dem Straßengraben geschoben werden konnte.

Ein schönes Beispiel dafür, dass im Straßenverkehr nicht nur Vorsicht, sondern auch Zusammenhalt zählt - besonders dann, wenn der Winter es allen ein wenig schwerer macht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

