Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen
Niedergebra (ots)
Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Volkswagens am Montagmorgen in Niedergebra. Als er sich zu seinem Pkw begab, musste er feststellen, dass Unbekannte beide Kennzeichentafeln des Fahrzeuges entwendet hatten. Die Kennzeichendiebe schlugen zwischen Samstag und Montag zu. Das Auto war zur Tatzeit in der Straße Österstieg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.
Aktenzeichen: 0033913
