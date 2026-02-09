PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte dringen in Lagerhalle ein

Uder (ots)

In der Straße Untere Aue hatten es bislang unbekannte Einbrecher auf die Lagerhalle einer Firma abgesehen. Wie am Montagmorgen bekannt wurde, hatten sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft. Bisherigen Ermittlungen zufolge machten die Täter jedoch keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0033643

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

