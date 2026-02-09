Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetall geklaut - Büroarbeiten lahm gelegt

Mühlhausen (ots)

Wie am Montagvormittag bekannt wurde, kam es in dem Zeitraum von Samstag, gegen 13 Uhr, bis zum Montag, gegen 9.20 Uhr, zu einem Buntmetalldiebstahl Bei der Marienkirche in Mühlhausen. Unbekannte Täter haben sich hier auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zur Tatörtlichkeit verschafft. Anschließend begaben sich die Diebe zu einer DSL-Kabelbox und trennten hier gewaltsam ein Kabel aus seiner Vorrichtung. Anschließend nahmen die Diebe das Beutegut an sich und entfernten sich unerkannt. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Wert. Der entstandene Sachschaden führte jedoch dazu, dass am angrenzenden Geschäftshaus die alltäglichen Büroarbeiten nicht stattfinden konnten.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen:0033889

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell